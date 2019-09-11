الإنتاج الحربى يتعاقد مع صانع ألعاب إنبى لمدة 3 سنوات

وقع نادي الإنتاج الحربي، الأربعاء، عقدًا مع اللاعب محمد شوقي غريب، صانع ألعاب إنبي لمدة 3 سنوات؛ لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالإنتاج الحربي.



وأوضح خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي - في تصريح اليوم - أن اللاعب (وهو نجل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي)، سيكون من العناصر المميزة في الفريق، وأن التعاقد تم بناء على موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مختار مختار.



وقال: "تم عرض اللاعب على مختار مختار الذي أبدى إعجابه به بشدة؛ حيث يجيد اللعب مركز خط الوسط، وصانع الألعاب وطالب بضمه للفريق"، متابعًا: "اللاعب ينضم إلى مجموعة الصفقات القوية التي تعاقدنا معها، والتي نسعى من خلالها للوجود في مركز مميز بالدوري بالموسم الجديد".