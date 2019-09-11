تداول 384 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، الأربعاء، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة اليوم شهدت تداول 384 شاحنة بضائع و156 سيارة.



وأفاد بيان صادر عن الهيئة، بأن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "بوسيدون إكسبريس"، بينما غادرته ثلاث سفن، وهى أمانة والحرية وBanyes1، فيما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آيلة وسينا".