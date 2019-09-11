"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا.. الأحد

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعًا استثنائيًا، الأحد المقبل، على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في مدينة جدة، وذلك بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس وزرائها فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه من المقرر أن يسبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري لكبار المسئولين.



وكانت السعودية أعلنت إدانتها ورفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.