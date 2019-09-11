إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة حوالي ٧٥٠٠ فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قيمة تلك الأرض ‏تبلغ نحو ٣ مليارات جنيه، وذلك من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشئون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.



وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، تم استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقًا، ‏وكذلك ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.