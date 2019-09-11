إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:42 م
حسام محفوظطباعة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على مساحة حوالي ٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قيمة تلك الأرض تبلغ نحو ٣ مليارات جنيه، وذلك من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة.
وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقًا، وكذلك ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قيمة تلك الأرض تبلغ نحو ٣ مليارات جنيه، وذلك من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة.
وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقًا، وكذلك ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.