بعثة الأهلي تصل غينيا الإستوائية لمواجهة كانو سبورت

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة - منذ قليل - إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.



وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.



وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى أديس أبابا التي مكثت بها ساعتين ترانزيت ثم توجهت بعدها إلى غينيا الاستوائية.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الإستوائية في الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.



ومن المقرر أن يكون المران خفيفًا بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد وصلا إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.



وطلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني.