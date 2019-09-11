كاليخون يصفع نابولي الإيطالي

رفض الإسباني خوسيه ​كاليخون​، جناح نادي ​نابولي​ الإيطالي، تمديد عقده مع الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد كاليخون مع البارتونيني نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لأي اتفاق على توقيع عقد جديد.



وقال مانويل جارسيا وكيل الاسباني لموقع فوتبول إيطاليا: "كاليخون يمكنه توقيع عقد جديد لكنني لا أريد الفوضى وعدم النظام".



وأضاف، أن الإدارة قدمت عرضًا أوليًا، لكنه لم يرض كاليخون الذي حدد شروطه الخاصة للموافقة على مواصلة مسيرته مع النادي الإيطالي.



وبحسب الموقع الإيطالي الشهير، فإن كاليخون من اللاعبين الاساسيين في نابولي، حيث كان له دور رئيسي في عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.