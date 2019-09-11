الصين: "استقلال تايوان" محكوم عليه بالفشل

قال المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" ما شياو قوانغ، إن "استقلال تايوان" طريق مسدود محكوم عليه بالفشل.



وأضاف "قوانغ" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن توافق عام 1992 بين البر الرئيسي للصين وتايوان، هو الأساس والمعيار بهذا الشأن وأن مبدأ "صين واحدة" يعزز العلاقات عبر المضيق ويحمي مصالح أبناء الوطن على جانبيه.



وتابع قوانغ: "إذا لم يحدث هذا، فسيلحق الضرر بالعلاقات، وسيشهد الوضع في مضيق تايوان حالة من الاضطراب، كما سيلحق الأذى بمصالح أبناء تايوان".



وعما يتردد بشأن قطع جزر سليمان المحتمل "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان، شدد "قوانغ" على أن مبدأ "صين واحدة" هو معيار العلاقات الدولية وتوافق عام للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن التماشي مع هذا الاتجاه هو اختيار معظم الدول، وأن الصين تقيم حاليًا علاقات دبلوماسية مع 178 دولة وسوف يزداد تطور هذا الاتجاه.



ولفت قوانغ إلى أن السلطة المركزية الصينية مستعدة لعقد محادثات بشأن إعادة التوحيد السلمي، مع جميع الأحزاب والمنظمات والأشخاص في تايوان، الملتزمين بمبدأ "صين واحدة" ويعارضون "استقلال تايوان".



يذكر أنه خلال عام 1992 تم التوافق وتوصل الطرفان إلى تفهم مشترك بأن "جانبي مضيق تايوان يلتزمان بمبدأ الصين واحدة".