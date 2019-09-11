غلق باب تلقى تظلمات القضاة على "الحركة الثانية"

انتهى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الأربعاء، من تلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائى 2019 – 2020.



واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، الجزء الثاني من الحركة، وتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية.



وقال المجلس خلال بيان له، إنه تمت مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل.



وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.



ويتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة، وهو الذى يخص النيابة العامة، وتعده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.