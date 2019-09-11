فيديو.. البنتاجون يحيي الذكرى الــ18 لهجمات 11 سبتمبر

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات حية، من إحياء البنتاجون الذكري 18 لهجمات 11 سبتمبر، التي غيرت الخريطة السياسية في الولايات المتحدة والعالم منذ ذلك الحين.



أوقعت هذه الهجمات ما لا يقل عن 3 آلاف قتيل ومئات الجرحى، حيث قاد 19 رجلًا يتنمون لتنظيم القاعدة الإرهابي، 4 طائرات مدنية أمريكية لتنفيذ هجمات انتحارية على برجيّ مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن، ومزرعة في بنسلفانيا.



وتتزامن الذكرى الـ18 للهجمات الإرهابية، مع فشل محادثات سلام بين واشنطن وطالبان، بعد إقرار الحركة بمسئوليتها عن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

