وفد "خطة النواب" يلتقي مسئولي شراكة الموازنة الدولية في واشنطن

واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة عدد من قيادات وزارتي المالية والتخطيط، ثالث لقاءاته، حيث التقى مسئولي شراكة الموازنة الدولية، شراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية في واشنطن.



وناقش الوفد استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، العوامل التي تم أخذها في الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة التى نشرتها شراكة الموازنة الدولية، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.



وعقد الوفد رابع لقاءاته مع سيم دينير كبير أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، حيث تم مناقشة التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية في الصندوق السيادي باعتبارها استثمارًا بديلًا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشاريع في البنك الدولي.



يأتي ذلك في إطار زيارة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.



يرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر، والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.