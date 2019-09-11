فيديو.. ياسمين نيار تطرح برومو "توحشتك"
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:10 م
محمد مجديطباعة
طرحت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، برومو كليبها الجديد "توحشتك"، من كلمات نبيل مدني وتلحين وتوزيع مصطفى 62، وتم التصوير باستوديو مصطفى 62، إخراج Groupe Nayar.
الأغنية رومانسية من نوع الراى الجزائري تحكي عن واقع الحب والاشتياق للحبيب.
من ناحية أخرى، تستعد ياسمين لتجهيز كليب جديد بعنوان "نقولهالك" سجلتها خلال الفترة الأخيرة في بلدها خلال الزيارة التي قامت بها، والتقت خلالها مجموعة من الشعراء والملحنين الجزائريين.
وكان الكليب السابق لياسمين "أه حبيبي"، الذي طرحته في عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار. شاهد
الأغنية رومانسية من نوع الراى الجزائري تحكي عن واقع الحب والاشتياق للحبيب.
من ناحية أخرى، تستعد ياسمين لتجهيز كليب جديد بعنوان "نقولهالك" سجلتها خلال الفترة الأخيرة في بلدها خلال الزيارة التي قامت بها، والتقت خلالها مجموعة من الشعراء والملحنين الجزائريين.
وكان الكليب السابق لياسمين "أه حبيبي"، الذي طرحته في عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار. شاهد