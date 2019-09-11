شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من إحدى السهرات مع أصدقائها.



وظهرت ياسمين، مرتدية فستانًا يستعرض أنوثتها، ونالت الصورة إعجاب المتابعين لها وتصميم الفستان وألوانه.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الدرامية كانت مسلسل "لآخر نفس" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.



