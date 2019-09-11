البحر الأحمر تناقش تطوير سوق السمك في الغردقة (صور)

ناقش محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير سوق السمك "حلقة السمك" بمدينة الغردقة.



وذلك بحضور الدكتور مهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، والدكتور مهندس ضياء الدين إبراهيم، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس المكتب الاستشاري كونسلت، والمهندسة سوزان نادر، منسق عام محافظة البحر الأحمر لصندوق تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع على ضرورة أن يتم تطوير سوق السمك بمدينة الغردقة على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، حيث يقع سوق السمك بين مارينا الغردقة السياحي ومسجد الميناء الكبير.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن عمل منطقة خدمات كاملة بالسوق ليتم من خلالها توفير الخدمة كاملة لأهالي المحافظة بالسوق من عمل محال بيع خضروات، إلى جانب وجود أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وتزويده بكل الإمكانيات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك طاولات جاهزة لاستقبال العائلات التي تود أن تتناول وجبات الغداء بالسوق، على أن تكون هذه الطاولات على البحر مباشرة، ما يجعله مزارا سياحيا يضاف ضمن البرامج السياحية لزائري البحر الأحمر، سواء من السياح الأجانب أو المصريين.



وأوضح "أن عمليات التطوير التي ستتم بسوق السمك تأتي مواكبًا لما تشهده كافة مدن المحافظة من طفرة تنموية في جميع المجالات، وخاصة التي تمس حياة المواطن اليومية، في ظل حرص القيادة السياسية والقيادة التنفيذية للمحافظة للوصول إلي أفضل خدمة مقدمة للمواطن".