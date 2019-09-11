ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

استخرجت قوات الأمن وضباط المرور 8 جثامين من ركاب ميكروباص سقط من أعلى محور صفط اللبن بالجيزة، بينما أصيب 6 آخرون.



وتواصل قوات الأمن بمعاون الأهالي ورجال الإسعاف فحص باقي الركاب لبيان وجود وفيات أخرى من عدمه.



وشهد- منذ قليل - محور صفط اللبن سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري، فلقى قرابة 5 أشخاص مصرعهم.



وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، فانتقل قوات الأمن وضباط المرور، وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري وسقطت على الأرض ما أسفر عن مصرع قرابة 5 أشخاص وإصابة آخرين.



انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وترفع الآن سيارات الإسعاف المتوفيين والمصابين لنقلهم للمستشفيات.