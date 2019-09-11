تكثيف أنشطة صندوق مكافحة الإدمان في مراكز الشباب

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يستهدف الحد من تعاطي الإدمان داخل مراكز الشباب، موضحًا أن الصندوق سيكثف أنشطته داخل 250 مركز شباب على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن الصندوق نفذ مبادرات متنوعة استفاد منها أكثر من 500 ألف، بجانب المساهمة في تقديم خدمات العلاج لـ116 ألف مريض إدمان، تقدموا لطلب العلاج من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.



وأضاف "عثمان" في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الصندوق يستهدف أيضًا طلاب الجامعات والمدارس، حيث نجح خلال عام في التعامل مع أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة للحد من تعاطي المخدرات، وذلك في 10 آلاف مدرسة بمختلف المحافظات.



