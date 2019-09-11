الإحصاء: 19.9% زيادة فى صادرات مصر لأمريكا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 1.009 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 841.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 19.9%.



ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية تمثلت في الآتى: ملابس وتوابعها بقيمة 282.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 236.8 مليون دولار خلال النصف المناظر من عام 2018، كما ارتفعت صادراتها من الأسمدة إلى 79.1 مليون دولار مقابل 22.9 مليون دولار، وسجاد من 13.5 مليون دولار لـ26 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.