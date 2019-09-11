فيديو.. وصول جثمان الرئيس السابق لزيمبابوي لبلاده قادما من سنغافورة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من وصول جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، من مطار سنغافورة، إلى هراري.



ووصل جثمان الرئيس السابق، على متن طائرة متوجها إلى بلاده حيث توفى 6 سبتمبر الجاري عن عمر يناهز 95 عاما.



وقال نجل شقيق رئيس زيمباوي السابق آدم مولاى، إنه سيتم دفنه في مسقط رأسه "زفيمبا" الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من غرب العاصمة "هراري".



وأقيم قداس خاص في قاعة جنازة بسنغافورة بحضور أقارب الرئيس السابق الراحل الذي أطاح به الجيش عام 2017 وبحضور مسئولين من زيمبابوي.



وتوفي موجابى الجمعة الماضي في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة جراء أمراض الشيخوخة، حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.

