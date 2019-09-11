أحمد سعد يطرح كليب "يا مدلع" على يوتيوب

طرح الفنان أحمد سعد - منذ قليل - أحدث أغنياته "يا مدلع" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.



من ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد للانتهاء من اللمسات الأخيرة لأغنية جديدة بعنوان "أنا خايف"، متعاونًا فيها مع الملحن الشاب معتز أمين، وهي الأولى التي يتم فيها التعاون بين المطرب والملحن الشاب.



"أنا خايف" من كلمات حسام طنطاوي، وتوزيع الموسيقي محمد فهد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على الصفحة الخاصة بالنجم أحمد سعد على موقع "يوتيوب".



كان "سعد" قد أثار الجدل بعد ظهوره الأخير بإطلالة أثارت العديد من تساؤلات متابعيه، خاصة أنه تخلص من شعر صدره الكثيف، والذي لقبه جمهوره بسببه بلقب "الغوريلا".