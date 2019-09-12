استحداث إدارة لقياس رضاء المواطنين عن التأمين الصحى

أعلن الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن استحداث إدارة لقياس رضاء المواطنين عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة المواطنين.



وأوضح السبكى فى تصريح لـ"الدستور" أنه سيتم توزيع أجهزة "فيد باك" بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات لقياس مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أن تلك التقنية تُمثل استطلاع رأى يومى للمواطنين عن أداء المنظومة.



وأشار إلى أن تقنية "الفيد باك سيستم" ستُحدث نوعًا من التفاعل بين المواطن والمنشآت الطبية التى تقدم الخدمة الطبية أولًا بأول للتأكد من رضاء المواطنين عن المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن جميع الآراء سيتم تحليلها من خلال غرفة العمليات الخاصة بالمنظومة وتقويم الخطأ بشكل يحقق كافة مقاييس الجودة.



وقال إنه سيتم إنشاء أول "كول سنتر" مجانى بمنظومة التأمين الصحى لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص خط ساخن برقم 15344 ليكون حلقة الوصل بين أطراف المنظومة على مدار الساعة.