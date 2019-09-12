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مصر

إلزام الجهات الحكومية بسداد رسوم البرامج التدريبية إلكترونيًا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر قيام مراكز التدريب الحكومية التابعة للجهاز بصرف أي بدلات انتقال للموظفين المتدربين، كما ألزم كافة الجهات الحكومية بسداد تكاليف البرامج التدريبية لموظفي الدولة عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، على أن يتضمن أمر الدفع ختم شعار الجمهورية، واسم جهاز التنظيم والإدارة والكود المؤسسي الخاص به، وأن يعتمد أمر الدفع باسمين وتوقيعين.

وأكد التنظيم والإدارة، وفقًا للخطة التدريبية لعام 2019-2020 التي حصلت عليها "الدستور"، أن نظام التدريب لموظفي الدولة يعتمد على أساس التفرغ الكامل لجميع البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في الفترة الصباحية والمسائية، لافتًا إلى أن الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب تعد فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما وضع الجهاز عددًا من الضوابط الصارمة لضمان التزام موظفي الدولة بالخطة التدريبية الجديدة، من بينها إلغاء البرنامج التدريبي لأي موظف تجاوزت نسبة غيابه 10% من إجمالي ساعات التدريب، وإلزام الجهة الإدارية موافاة المركز التدريبي بخطاب اعتذار موضحًا به الأسباب أو ترشيح بديل آخر تنطبق عليه الشروط على أن يتم إعلام المركز قبل بداية البرنامج بأسبوعين على الأقل، وذلك في حالة اعتذار أحد المرشحين عن حضور أحد البرامج التدريبية.

ولفت إلي أنه يشترط لاجتياز البرنامج التدريبي حصول المتدرب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات المحددة للتقييم في نهاية البرنامج، مضيفًا أنه في حالة طلب رد رسوم التدريب ينبغي توضيح الكود المؤسسي للوحدة المرشحة والاسم الذي يحرر به أمر الدفع.

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