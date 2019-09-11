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مصر

التعليم العالي تطلب موظفين في هذه التخصصات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، بشرط القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والحصول على دورات تدريبية في الحاسب الآلي والإدارة والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، وقضاء مدة بينية سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية أو خبرة كلية لا تقل عن 16 سنة على الأقل لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى 8 أكتوبر 2019، وتقدم الطلبات بالمستندات باسم الدكتور رئيس الجامعة، مرفقًا بها المستندات المذكورة من أصل + 7 نسخ +D. C على أن تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، مرفقًا المستندات الآتية:

ـ بيان الحالة الوظيفية معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس ـ تقارير كفاية الأداء عن السنوات السابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية الذي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية (مدتها ـ نوعها ـ مكانها) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها
ـ 6 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة
ـ صورة بطاقة ذات الرقم القومي سارية
2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك
3ـ اقتراحات لتطوير الوظيفة المتقدم لطلب شغلها أو احد أنشطتها الرئيسية بالإضافة للنموذج الرسمي للتطوير محمل على CD

ـ ويمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة والاختصاصات الوظيفية وطلب شغل الوظيفة والبيانات الأساسية ونموذج مقترح التطوير للوظيفة للإدارات التابعة للوظائف المعلن عنها والطباعة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني scuegypt.edu.eg.

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