الحبس سنة لـ8 متهمين وبراءة 94 في "عنف المقطم"

قضت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، بمعاقبة 8 متهمين بالحبس سنة، وتغريم كل منهم 100 جنيه، وبراءة 94 أخرين، في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.



وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.



وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب "عفرتو" داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.



وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبدالحكيم وشهرته "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.