صور.. مصرع 5 أشخاص في سقوط سيارة بمحور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري، فلقي حوالي 5 أشخاص مصرعهم.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، فانتقلت قوات الأمن وضباط المرور، وتبين أن ميكروباص اخترق السور الحديدي للكوبري وسقط على الأرض ما أسفر عن مصرع حوالي 5 أشخاص وإصابة آخرين.



انتقلت قوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وترفع سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين لنقلهم إلى المستشفيات.