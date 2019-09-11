إيران تحث واشنطن على "وضع دعاة الحرب جانبًا"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عقب اجتماع الرئيس الإيراني مع عدد من الوزراء في طهران، اليوم الأربعاء، إن إقالة بولتون قد تساعد الولايات المتحدة في "تحيز" الموقف تجاه إيران.



ووفقًا لوسائل إعلام، حث الرئيس الإيراني الولايات المتحدة يوم الأربعاء على "إخماد الحرارة" مع تصاعد التوترات في الخليج العربي وسط تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في أعقاب انهيار الاتفاقيات النووية مع القوى العالمية.



وكان قد أقال الرئيس دونالد ترامب المفاجئ جون بولتون مستشار الأمن القومي، حيث كان بولتون متشددًا بشأن إيران والتحديات العالمية الأخرى.



نقل موقع روحاني على الإنترنت أنه يحث الولايات المتحدة على "التخلي عن مشاريع الحرب وسياسة الضغط القصوى" على إيران.

