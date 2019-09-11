صافى: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تفجير الأوضاع فى قطاع غزة

أكد الكاتب والباحث فى الشأن الفلسطينى الدكتور ماهر صافى، أن التصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، يجب أن يواجهه بكثير من الحكمة والهدوء والحذر في التعامل مع المحتل، مشيرا إلى أن القوة أحيانًا قد تتمثل في حماية النفس اتقاء شر وغدر العدو، أكثر من القدرة على مهاجمته.



وأضاف صافى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخُطوات التصعيديّة الإسرائيليّة ليس لها إلا تفسيرٌ واحد وهو محاولة المحتل الإسرائيلي لتفجير الأوضاع ووضع الشعب الفلسطيني تحت الضغط مُجددًا وارتكاب جرائم جديدة بحقه لتضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المستمرة في القطاع.



وأوضح صافى أن الأمور في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى مرحلة متقدمة يجب أن تحسم فيها أمور عديدة إما الذهاب إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال أو الخروج باتفاق يحل معظم أو جميع المسائل العالقة في قطاع غزة، سواء كان ملف الانقسام أو ملف المصالحة الفلسطينية التي تحاول فيه القيادة المصرية بشتى الطرق إنهاءه، أو ملف التهدئة والتفاهمات مع إسرائيل ليسود الهدوء في المنطقة.



وتابع صافى، أنه في ظل كل هذا الجو المشحون يبدو أن نتنياهو في موقف لا يحسد عليه وهو الذي لا يريد الذهاب إلى مواجهة شاملة غير مضمونة النتائج، مضيفًا أن الجو سيبقى مشحونًا ومرشحًا للتصعيد عند كل حدث قادم.