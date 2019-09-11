أمسيات شعرية وورش فنية احتفالًا بعيد الشرقية القومي

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، الذي يوافق ذكرى وقفة عرابي أمام الخديوي توفيق، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الشرقية.



حيث عقد قصر ثقافة أبو كبير أمسية أدبية لأدباء أبو كبير عن أعياد الشرقية، وقدم قصر الطفل بالزقازيق عرضا لفريق الكورال احتفالا بهذه المناسبة، كما عقد بيت ثقافة أبو حماد ندوة بمجلس المدينة في نفس السياق، ونظم قصر ثقافة منيا القمح ورشة فنية للأطفال ومعرض فن تشكيلي لأعمال رواد القصر في الإجازة الصيفية.



واستمرت فعاليات برنامج "يلا نغني" في قصور ثقافة "الزقازيق، فاقوس، الصالحية"، وبيوت ثقافة "القنايات، شيبه"، ومكتبات "الصوفية سنهوت"، كما نظم كل من قصور ثقافة "الزقازيق، العاشر، أبو كبير، فاقوس"، مكتبات "الفرايحة، صفط زريق سلمنت، بيت شنبارة الميمونة" برنامج يلا نرسم، ونظم قصر ثقافة فاقوس ورشة التطريز بالخرز بقسم المرأة لتعليم الرواد كيفية استخدام الخرز فى زخرفة قطع القماش.



وفي إطار برنامج "يلا نعرف رموزنا" تحدثت مكتبة صفط زريق عن الشهيد العقيد أحمد محمد عبد الله الكفراوي، أحد أبطال سيناء من مواليد قرية صفط زريق، هو الحاكم العسكري لقسم رمانة وبئر العبد بشمال سيناء، ومنذ تعيينة حاكمًا يشهد له أهالي المنطقة بخلقة الرفيع ونزاهتة وتضحياتة المستمرة للتصدي للعمليات الإرهابية حتى استشهد في أحد المهمات، وأطلق اسمه على أحد شوارع القرية ومدرسة بديرب نجم، ونظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان "كيفية عمل إطار للصفحة وإضافة علامة مائية" تناولت خطوات عمل إطار للصفحة وخلفية ملونة أو ذات علامة مائية.



ونظم قصر ثقافة أبو كبير احتفالا بنهاية النشاط الصيفي تضمن معرض فني تشكيلي وفقرة فنية للأطفال بغناء مجموعة من الأغاني الوطنية، كما قام الأطفال بالتمثيل وتقمص بعض شخصيات الحكايات التي قرأوها.