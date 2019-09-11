المملكة تستضيف الدورة "169" لمحافظي صندوق "أوفید"

تستضیف المملكة العربية السعودية الدورة الـ169 لمجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة "أوفید" في مدینة جدة خلال الفترة من 10-11 سبتمبر الجاري.



ونوه وزیر المالیة السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، بدور الصندوق في دعم التنمية في الدول النامية، وتعزيز التعاون بين دول منظمة أوبك والدول النامية، خصوصًا الدول الفقيرة. وأوضح أنه استفاد من مساعدات الصندوق التنموية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم، وبلغ ما تم تقدیمه منذ عام 1976 نحو 24.5 ملیار دولار، مشیرًا إلى أن نسبة مساھمة المملكة المدفوعة في الصندوق تبلغ نحو 34% كأعلى نسبة مساھمة بمبلغ قدره 903.30 ملیون دولار، تلیھا فنزويلا بنسبة 15.8%، ثم دولة الكویت ثالثا بنسبة 12.3%.



يشار إلى أن الصندوق هو مؤسسة تمویل إنمائي حكومیة دولیة مقرھا النمسا، وقد أنشأتھا الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976؛ بھدف تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامیة، إذ یقدم التمویل التنموي والدعم الفني للدول النامیة، خصوصا الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقیق التقدم الاجتماعي والاقتصادي فیھا. ویبلغ عدد أعضاء الصندوق حالیا 12 عضوا، ھم: المملكة العربیة السعودیة، الجزائر، الإكوادور، الجابون، إندونیسیا، إیران، العراق، الكویت، لیبیا، نیجیریا، الإمارات العربیة المتحدة، وفنزویلا.