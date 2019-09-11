إصابة الكتف تهدد بحرمان ديوكوفيتش من بطولات التنس

يعاني الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا في التنس، من إصابة تهدده بالابتعاد عن ملاعب التنس لنهاية الموسم، وهي الإصابة التي تعرض لها في بطولة أمريكا المفتوحة الكبرى.



وودع ديوكوفيتش، الشهير بـ"نولي"، بطولة الجراند سلام الأخيرة هذا العام "أمريكا المفتوحة" من دور الستة عشر، بعد انسحابه أمام منافسه السويسري ستان فافرينكا؛ بسبب معاناته من إصابة في الكتف اليسرى.



وحرمت الإصابة اللاعب الصربي من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وأرغمته على الانسحاب أمام فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين.



ومن المنتظر طبقًا لتقارير صحفية أن يعود بطل ويمبلدون للعيادة السويسرية للخضوع لجراحة بسيطة في الكتف، ليكرر ما فعله في 2018 حينما خضع هناك لجراحة ناجحة في الكوع الأيمن.



وسيكون من الصعب على ديوكوفيتش الدفاع عن 2600 نقطة ينصر بها التصنيف العالمي لنهاية الموسم الحالي، رغم أنه لم يعلن رسميًا موقفه من المشاركة ببطولات شنغهاي وباريس ونهائيات لندن وبطولة كأس ديفيز.



يذكر أن ديوكوفيتش يبتعد حاليًا بـ640 نقطة عن أقرب ملاحقيه، الإسباني رافاييل نادال، الذي توج بلقب أمريكا المفتوحة "19 له في الجراند سلام" والذي أصبح الأقرب لإنهاء العام في الصدارة.