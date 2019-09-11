الخليج للسندات والصكوك: مصر تريند قوى.. وستظل الأكثر جاذبية

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أداء الاقتصاد المصري يعد أفضل من باقي أسواق المنطقة العربية، خصوصًا مع أزمة أسعار النفط العالمية وتراجع الأسواق السعودية، بينما سجلت مصر أدنى معدلات للتضخم منذ 6 سنوات أي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وفي هذا السياق قالت أنيتا ياداف، نائبة رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك، إن هذا العام يمكن مقارنة معدلات التضخم في مصر بما كانت عليه قبل عام 2016 بشكل حقيقى، فمصر أصبحت تريندًا قويًا بعد نجاح الحكومة في خفض معدلات التضخم لما دون الـ10%.



وتابعت خلال حوارها مع تليفزيون "بلومبرج": "وحتى لو تم خفض أسعار الفائدة في مصر فستظل من أكثر الأسواق جاذبية بين الأسواق الناشئة بسبب معدلات العائد والسياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي واستقرار الاقتصاد".