أول صورة لهيفاء وهبي في كواليس "عقد الخواجة"

يجري كل من الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، بروفات مكثفة قبل انطلاق تصوير فيلم "عقد الخواجة" خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يضم عددا كبيرا من مشاهد الآكشن.



وشارك "الفيشاوي" أول صورة لهم من داخل كواليس البروفة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وجمعته بـ"هيفاء" و"داوود"، وعلق عليها: "أول بروفة من الفيلم".



ويظهر كل من هيفاء وداوود والفيشاوي خلال الفيلم بشخصيتين، مما يعتبر حدثًا جديدًا من نوعه في تاريخ السينما المصرية أن يظهر معظم صناع العمل بشخصيتين في آن واحد، فتدور قصة الفيلم بين ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية.