دور الفلاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي بـ"ثقافة الشرقية"

أقام قصر ثقافة أبو كبير احتفالية عيد الفلاح، تضمنت محاضرة ألقاها مهندس زراعي محمد حسيني، وتحدث عن أهمية الزراعة بالقرية ومصر كلها، وأهمية الفلاح ودوره الحيوي في المنظومة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة المنتجات.



كما نظم ورشة فنية للأطفال عن مظاهر الريف المصري، ثم تم تكريم اثنين من الفلاحين المتميزين بالقرية، وفي نفس السياق عقد قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ندوة عن عيد الفلاح مع تكريم لأحد الفلاحين.



وأقامت مكتبة صفط زريق ندوة بعنوان "أهمية الزراعة في مصر" بمقر الجمعية الزراعية بصفط زريق، تحدث خلالها مهندس زراعي إسماعيل عبد اللطيف مدير الجمعية الزراعية بصفط زريق عن الزراعة باعتبارها أهم عنصر في اقتصاد أي دولة لأنها هي التي تمد المجتمع بكل ما يحتاجه من أنواع الغذاء المختلفة، وتستطيع الزراعة أن تواكب الزيادة السكانية في أي دولة وهي محرك التقدم والنمو في المجتمع، إلى جانب ورشة رسم لصور الحياة الريفية باستخدام الألوان الخشبية والألوان الفلومستر، ونفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة للتعرف على مكونات الحاسب الآلي بنادي التكنولوجيا بالقصر.