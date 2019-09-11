المعارضة في بولندا قلقة إزاء تأجيل جلسة البرلمان

أعرب سياسيون معارضون في بولندا عن قلقهم اليوم الأربعاء إزاء الخطوة غير المسبوقة للحزب الحاكم بتأجيل جلسة البرلمان وانعقاده مجددا فقط بعد الانتخابات العامة المقرر أن تُجرى في 13 أكتوبر المقبل.



وقررت اللجنة الرئاسية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، بناء على اقتراح من حزب "القانون والعدالة" الحاكم تأجيل جلسة البرلمان بعد الانتهاء من جدول الأعمال اليوم الأربعاء وانعقاده مجددا يومي 15 و16 أكتوبر المقبل.



وسوف ينعقد مجددا بدون المشرعين المنتخبين حديثا، لكن بنفس تشكيلة أعضاء البرلمان كما كانت قبل الانتخابات.



وكان من المفترض في بادئ الأمر إنتهاء الجلسة البرلمانية، وهي الأخيرة قبل الانتخابات، بعد غد الجمعة.