مصر والأردن تبحثان آليات تطوير العلاقات التجارية

بحث الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية بالأردن الدكتورة عبير كمال، اليوم الأربعاء، مع ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، آليات تطوير علاقات البلدين التجارية وإزالة أي معوقات.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في وزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة حنان إسماعيل- التعاون التجاري المشترك وفتح مجالات عمل تخدم استراتيجية التكامل بين البلدين.



وقال عبدالمولى إن غرفة تجارة الأردن حريصة على الترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية ودفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وإزالة أي عقبات تواجه انسياب السلع، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون الاقتصادي المثمر.



وأوضح أن القطاع الخاص الأردني ينظر للعلاقة مع الأشقاء المصريين بأنها علاقة متميزة واستراتيجية على مختلف المستويات، مؤكدا أهمية البحث عن الفرص التجارية الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه دول المنطقة وتسخيرها لمصلحة اقتصاد البلدين.