الأهلي يؤدي تدريبه الأول في غينيا الاستوائية.. الليلة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء مرانه الأول في غينيا الاستوائية، على أحد ملاعب التدريب التي اختارها الجهاز الإداري لفريق الأهلي، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ"32 " بدوري أبطال إفريقيا.



وعلى صعيد متصل، تقرر أن يخضع اللاعب حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، لاختبار طبي - على هامش تدريبات الفريق بغينيا الاستوائية، تحضيرًا لمباراة كانو سبورت.

وسيحدد الاختبار الطبي موقف حسام عاشور من خوض التدريبات بعد شكوة اللاعب من التهابات في عضلة السمانة.



وكان حسام عاشور قد خضع لجلسات علاج طبيعي، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية، وسيتحدد موقفه بشكل كبير على هامش المران الأول للفريق بغينيا الاستوائية.



وحرص الجهاز الطبي بالأهلي على توجيه بعض الإرشادات والتحذيرات الخاصة للاعبين وأفراد البعثة، وتم توزيع تلك الإرشادات مطبوعة عليهم لتفادي التعرض لأي أمراض مستوطنة في القارة الإفريقية مثل الإيبولا، حيث تم تطعيم اللاعبين والجهاز الفني بالتطعيمات اللازمة في القاهرة قبل السفر.