شاهد.. الفيشاوي وداود بصحبة هيفاء وهبي في كواليس"عقدة الخواجة"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة، من كواليس فيلم "عقدة الخواجة"، عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام".



وظهر الفيشاوي بصحبة أبطال العمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان أحمد داود، وعلق وكتب:" أول يوم بروفا".



يذكر أن فيلم "عقدة الخواجة"قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها.



