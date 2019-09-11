فريق الأنصار يمد عقد معتز بالله الجنيدي
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:15 م
وكالاتطباعة
أعلن نادي الأنصار عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي فيس بوك عن تجديد عقد مدافعه معتز بالله الجنيدي حتّى عام 2021.
وجاء في بيان النادي الأخضر: "الكابتن معتز بالله الجنيدي يوقع عقدًا جديدًا مع الأنصار لموسمين ليصبح رسميًا لاعبًا في صفوف الزعيم حتى العام 2021". شاهد
وجاء في بيان النادي الأخضر: "الكابتن معتز بالله الجنيدي يوقع عقدًا جديدًا مع الأنصار لموسمين ليصبح رسميًا لاعبًا في صفوف الزعيم حتى العام 2021". شاهد