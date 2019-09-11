الاتحاد الآسيوى يستقر على رجل مباراة الإمارات أمام ماليزيا

أختار ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​ مهاجم المنتخب ​الامارات​ي علي مبخوت كرجل مباراة فريقه امام مستضيفه ​المنتخب الماليزي​ ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات ​كأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​ والتي انتهت بفوز الابيض بنتيجة 2-1.



وجاء اختيار مبخوت نظرًا لادائه المميز خلال اللقاء وتسجيله هدفي الفوز لمنتخب بلاده فى الدقيقتين (43 و75) والذي وضع أول 3 نقاط في رصيده محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة بفارق نقطة عن المتصدر ​منتخب تايلاند​ والذي تغلب أيضا على مستضيفه ​منتخب إندونيسيا​ بثلاثة أهداف نظيفة.