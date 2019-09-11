الاتحاد الآسيوى يستقر على رجل مباراة الإمارات أمام ماليزيا
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:13 م
وكالاتطباعة
أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب الاماراتي علي مبخوت كرجل مباراة فريقه امام مستضيفه المنتخب الماليزي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي انتهت بفوز الابيض بنتيجة 2-1.
وجاء اختيار مبخوت نظرًا لادائه المميز خلال اللقاء وتسجيله هدفي الفوز لمنتخب بلاده فى الدقيقتين (43 و75) والذي وضع أول 3 نقاط في رصيده محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة بفارق نقطة عن المتصدر منتخب تايلاند والذي تغلب أيضا على مستضيفه منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف نظيفة.
وجاء اختيار مبخوت نظرًا لادائه المميز خلال اللقاء وتسجيله هدفي الفوز لمنتخب بلاده فى الدقيقتين (43 و75) والذي وضع أول 3 نقاط في رصيده محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة بفارق نقطة عن المتصدر منتخب تايلاند والذي تغلب أيضا على مستضيفه منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف نظيفة.