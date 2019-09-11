الاتحاد الكويتي يبحث مصير جوزاك بعد الخسارة من استراليا

كشفت الصحف الكويتية ان ​الاتحاد الكويتي لكرة القدم​ بصدد اقالة المدرب الكرواتي للمنتخب ​روميو جوزاك​ من منصبه وذلك بعد الظهور "المخيّب للآمال" امام ​المنتخب الاسترالي​ وخسارته بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة ل​كأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​.



من الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية الموحّدة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين؛من الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية الموحّدة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.



واضافت الصحيفة انه من المتوقع ان يقوم الاتحاد بتكليف جهاز فني بقيادة احد المدربين المحليين لتولي المهمة في الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدرب اجنبي جديد او اتاحة الفرصة امام المدرب الوطني لإكمال مشوار التصفيات الاسيوية.



واشارت الصحيفة الى ان قرار الاقالة كان قد جرى تجهيزه سابقا وقبل مباراة استراليا في ظل عدم تقديم المدرب ما يشفع ببقائه من ناحية اختيارات للاعبين واعداد فني وذهني لخوض التصفيات الآسيوية وما سبقها من المشاركة ب​بطولة غرب آسيا​.