مناظرة النيابة لجثة فتاة الزاوية المنتحرة: تفحم جسدها

كشفت مناظرة نيابة الزاوية الحمراء لجثة فتاة انتحرت بإشعال النار في جسدها، عن إصابتها بحروق شديدة وتفحم أجزاء من جسدها، أدت إلى وفاتها في الحال.



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود متوفية ومصاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.



بالانتقال والفحص تبين إشعال فتاة في العقد الثالث من العمر، النيران في نفسها باستخدام البنزين بسبب خلافات أسرية، كما أصيب والدها في الحادث أثناء محاولته إنقاذها.