بدر المتطوع :المباراة امام استراليا ضاعت منا باخطاء سهلة
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:09 م
وكالاتطباعة
اكد بدر المتطوع قائد المنتخب الكويتي ان المباراة التي جمعتهم امام المنتخب الاسترالي ضاعت منهم باخطاء واهداف سهلة ومن كرات ثابتة.
وتعرض الازرق للخسارة بثلاثة اهداف مقابل لاشيء في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ورفض المطوع تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة بل اكد انهم لم يقصروا مثمنا الدعم الجماهيري الكبير لهم حيث كانوا يطمحون الى تحقيق نتيجة إيجابية لاسعادهم.
واضاف ان الاخطاء التي جاءت منها الاهداف بسيطة ولكنها قتلت طموح اللاعبين في امكانية العودة خاصة امام منتخب مثل استراليا وعن التغييرات التي اجراها المدرب روميو جوزاك على التشكيلة اشار الى انها في النهاية خياراته وعليهم كلاعبين احترام قرارته.
وتعرض الازرق للخسارة بثلاثة اهداف مقابل لاشيء في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ورفض المطوع تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة بل اكد انهم لم يقصروا مثمنا الدعم الجماهيري الكبير لهم حيث كانوا يطمحون الى تحقيق نتيجة إيجابية لاسعادهم.
واضاف ان الاخطاء التي جاءت منها الاهداف بسيطة ولكنها قتلت طموح اللاعبين في امكانية العودة خاصة امام منتخب مثل استراليا وعن التغييرات التي اجراها المدرب روميو جوزاك على التشكيلة اشار الى انها في النهاية خياراته وعليهم كلاعبين احترام قرارته.