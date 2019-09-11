بدر المتطوع​ :المباراة امام استراليا ضاعت منا باخطاء سهلة

اكد ​بدر المتطوع​ قائد ​المنتخب الكويتي​ ان المباراة التي جمعتهم امام ​المنتخب الاسترالي​ ضاعت منهم باخطاء واهداف سهلة ومن كرات ثابتة.



وتعرض الازرق للخسارة بثلاثة اهداف مقابل لاشيء في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة ل​كأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​.



ورفض المطوع تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة بل اكد انهم لم يقصروا مثمنا الدعم الجماهيري الكبير لهم حيث كانوا يطمحون الى تحقيق نتيجة إيجابية لاسعادهم.



واضاف ان الاخطاء التي جاءت منها الاهداف بسيطة ولكنها قتلت طموح اللاعبين في امكانية العودة خاصة امام منتخب مثل استراليا وعن التغييرات التي اجراها المدرب روميو جوزاك على التشكيلة اشار الى انها في النهاية خياراته وعليهم كلاعبين احترام قرارته.



