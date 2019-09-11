سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الغربية

ألقت مباحث الغربية القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، تكوين 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" وآخر سائق، تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزة الأول على 15 جرام هيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 دراجات بدوائر مراكز شرطة "زفتى - ميت غمر - السنطة"، وأرشدوا عن المسروقات، وأضاف الأول بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.