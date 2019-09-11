ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل في البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عامل بالجيزة لاتهامه بإدارة منزله كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.



وردت معلومات إلى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بإدارة عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، منزله كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وفور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن وجه بسرعة القبض عليه وتحجيم نشاطه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بمنزله، وعثر بحوزته على 6 فرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار ومسدس صوت والأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.



وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.