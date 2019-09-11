ضبط 3 عاطلين سرقوا "عربي" بالإكراه في الويلي

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 3 عاطلين وراء سرقة شخص بالإكراه بعد التعدي عليه في الوايلي.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة الوايلي، بأن أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية، أثناء سيره بدائرة القسم وبصحبته صديقه فوجئا بثلاثة عاطلين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، استوقفوهما وتعدوا عليهما بالضرب واستولوا من الأول على مبلغ مالى وهاتف محمول "وحدة شحن"، ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ثلاثة عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المُبلغ، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين، اعترف بتدبير الواقعة نظرًا لصداقته بالمُبلغ وعلمه بحيازته مبالغ مالية فخطط لسرقته، حيث استعان بالمتهمين واتفق معهم على استدراج المُبلغ وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وكذلك الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.