انتحار فتاة بإشعال النار في جسدها بالزاوية الحمراء

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن انتحار فتاة بإشعال النيران في نفسها بمنطقة الزاوية الحمراء، وإصابة والدها في الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود متوفية ومصاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبالانتقال والفحص تبين إشعال فتاة في العقد الثالث من العمر، النيران في نفسها باستخدام البنزين بسبب خلافات أسرية، فأصيب والدها أثناء محاولتة إنقاذها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق.