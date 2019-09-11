أحمد موسى: الإخوان دمروا البلاد ولم يكونوا أمناء على أسرار المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم الإخوان الإرهابى استغل الخرائط الخ، اصة بتمركز القوات فى سيناءوقام بتهريبها.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "ستوديو البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية سلمت أسرارًا عسكرية خاصة بالقوات المسلحة للتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الإخوان دمروا البلاد ولم يكونوا أمناء على أسرار المصريين وحياتهم.



وأشار "موسى"، إلى أن إجرام الإخوان في العام الذي حكموا فيه البلاد لم يحدث فى تاريخ مصر على مر العصور، ولم يكن يعنيهم وطنًا ولا جيشًا، ولكن يهمهم التنظيم فقط.