طلب إحاطة بشأن انتشار تسويق الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والاتصالات، بشأن انتشار بيع تسويق الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة الأجهزة المعنية.



وقالت النائبة، إنه انتشرت في الآونة الاخيرة عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، وذلك يمثل كارثة حيث إن غالبية هذه الأدوية تكون مغشوشة وغير معتمدة من وزارة الصحة.



وأشارت إلى وجود العديد من العمليات التي قام بها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ضبط خلالها أدوية "مجهولة المصدر" عبر صفحات "فيسبوك"، وغالبية عمليات الضبط ترصد وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ومحظور بيعها لكونها غير مسجلة بوزارة الصحة.



وأكدت أن كثيرًا من الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر فيسبوك، قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة لكونها عملية "نصب".



وطالبت بأهمية تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه، لافتة إلى أن هذه النوعية من الأدوية لا تخضع للرقابة أو الفحص من قبل وزارة الصحة والسكان، ويرفض بائعوها الإفصاح عن أماكن تواجدهم ويفضلون توصيل المنتج إلى محل المستهلك.



وطالبت الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، بضرورة مراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر فيسبوك أو غيره من وسائل الاتصال، بجانب استصدار قرار يحظر عملية بيع الدواء بدون "روشتة" معتمدة من الطبيب المُعالج.