7 سنوات مشددة لسيدة وتاجر لترويجهما الترامادول بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ربة منزل وتاجرًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامهما بالاتجار في مخدر الترامادول بمنطقة منشأة ناصر.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين"جمالات. ح" ربة منزل، و"السيد. ا"، تاجر، تهمة حيازة جوهر مخدر الترامادول بقصد الاتجار دون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وكان قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغًا بحيازة المتهمين مواد مخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل لمسكن المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحيازتهما على أقراص الترامادول وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار من أجل الربح السريع.