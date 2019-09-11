​أندريا أنييلى: أمامنا حتى 2022 لإصلاح دورى الأبطال

أكد رئيس رابطة أندية كرة القدم الأوروبية الإيطالي ​أندريا أنييلي،​ أن "الموعد النهائي الفعلي" لوضع اللمسات الأخيرة على الاقتراحات المثيرة للجدل لإصلاح مسابقة دوري أبطال أوروبا لن يكون قبل عام 2022، مع تواصل التباين في وجهات نظر الأندية بشأن التوصل إلى اتفاق للمضي قدمًا.



ويعد أنييلي، رئيس نادي ​اليوفي​ بطل إيطاليا، رأس حربة الطروحات المثيرة للجدل لإعادة هيكلة نظام المسابقة القارية الأهم بدءًا من العام 2024، والتي يُخشى أن تحولها الى بطولة "مغلقة" بين الأندية الكبرى.



وفي ظل الأصوات الرافضة في البطولات المحلية والأندية التي تحتل موقعًا وسطيًا في الدوريات الخمس الكبرى، انتهى الاجتماع الذي عقدته الرابطة في جنيف دون التوصل الى إجماع حول سبل المضى فى هذه الاقتراحات.