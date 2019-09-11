رويترز: بولتون كان يدفع ترامب لخوض حرب ضد إيران

سلطت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، الضوء إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.



ويذكر أن جون بولتون، الداعم الرئيسي للمواجهة الإيرانية - الأمريكية في المنطقة، حيث كان يدعو ترامب دائما لخوض حرب مع إيران اثر تهديداتها المتصاعدة الأخيرة.



وكان قد قال مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء إن مغادرة جون بولتون للبيت الأبيض تزيل عقبة أمام احتمال إجراء محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران لكن احتمالات مثل هذا الحوار لا تزال منخفضة والحالية.



وكان بولتون مستشار الأمن القومي الثالث لـ ترامب، قد دافع عن دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وضد رغبة ترامب في مقابلة الرئيس الإيراني حسن روحاني.



وكان قد رفض بولتون، عقد محادثات مع إيران خلال الفترة الماضية، وكتب بولتون مؤخرًا، أرفض المحادثات مع إيران لاستشارات المخاطر السياسية.



بينما قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، "إنها ضغوط تصاعدية على فرصة عقد اجتماع، إذا حدث ذلك، فسنرى المزيد عنه.



وبدعم من بولتون، تخلى ترامب العام الماضي عن اتفاق 2015 المتعدد الأطراف الذي توصل إليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، والذي بمقتضاه وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.



واستعاد ترامب العقوبات الأمريكية منذ ذلك الحين وانتقل إلى إيران لتصدير النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والإيرادات الحكومية إلى الصفر.



وقال روحاني إن اتفاق عام 2015 لم يفعل ما يكفي للحفاظ على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم الوكلاء الإقليميين.



وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، مثل توليد الطاقة، وليس لصنع قنابل.