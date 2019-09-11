الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الرقابة المالية وغسيل الأموال يبحثان التعاون في الأنشطة غير المصرفية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:45 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، تنسيق الجهود استعدادًا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.

وقال "عمران" - في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب اللقاء - إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي، فيما تعد دلائل أساسية على وجود نظام قوي قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية "غير المصرفية " يمثل مكونًا هامًا من الاقتصاد المصري، وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية "غير المصرفية" عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع، ومتطلبات عملية التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائيه المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.

من جانبه، أوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أنه إدراكًا من الدولة لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية، تَبذٌل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.

وأضاف أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون، وغيرها من السلطات ذات الصلة لتبادل المعلومات محليًا، وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد المستشار خليل بالضوابط الرقابية الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافة الجهات والمؤسسات المالية "غير المصرفية" الخاضعة لرقابة الهيئة، فيما يعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"كارت ميزة" للموظفين.. احصل على 30 % من راتبك قبل صرفه

منذ حوالي 15 ساعة

تغريم "شيكابالا" 50 ألف جنيه بسبب أحداث نهائى الكأس

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. هنا الزاهد بطرحة الزفاف قبل ساعات من الفرح

منذ يوم

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

تفاصيل آخر 15 دقيقة فى حياة الديناصورات قبل الانقراض

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

أيام زمان

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

الصحة

زيادة بكتيريا الأمعاء قد تساعد في مكافحة مرض قاتل

"الدهون الخفية" أكثر خطورة على النساء من الرجال

ارتفاع إصابة شباب الدول مرتفعة الدخل بسرطان القولون

"الكوليرا" تفتك بولاية النيل الأزرق فى السودان

الرئيس نيوز

تجدد أزمة الوفد.. 200 توكيل لسحب الثقة من أبوشقة.. ورئيس الحزب: لن أسمح بالتخريب

ميتشو: أعيش قصة هوليودية في إفريقيا

الرئاسة: مؤتمرات الشباب أصبحت منصة "تفاعل" للتواصل بين قيادة الدولة والمواطنين

الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعتى "مايو" و "الحياة"

منوعات

علماء ينتجون جنينين ببويضات وحيد القرن الأبيض لإنقاذهما

أكثر مطار تأخيرا في الرحلات الجوية على مستوى العالم

الإضاءة الملائمة تبقي الشعاب المرجانية سعيدة في حوض السمك

علماء يكشفون سر فائدة "قيلولة بعد الظهر"

كشكول

والي: جامعة القاهرة حققت طفرة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي

جرس المدارس يدق.."السبلايز والزحام" يسرقان فرحة 3 ملايين تلميذ وأسرهم في اليوم الأول

5 وصفات طبيعية لعلاج آلام المعدة عند الأطفال

عبد الغفار: إصدار كتيب لكل معهد يضمن الواجبات والحقوق لكل طالب

إسلام سياسي

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن "الإخوان" لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين

صحيفة أمريكية تكشف خطة أردوغان لمواجهة الأكراد فى شمال سوريا


زيت وسكر

“صناع الخير” تطلق أكبر حملة لزرع القرنية

سكرتارية شباب العمال: ندوات تثقيفية وتوعية للعمال وتشكيل لجان

“الإسكان” تُعلن عن موعد سداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة لتحويل النفايات إلى ووقود لمصانع الأسمنت

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

"السيمفونى" يعزف أعظم المؤلفات الروسية بالاوبرا

انطلاق أول معرض لتشكيلي سعودي في الأمم المتحدة

منير الوسيمي.. ضيف صالون المقامات ببشتاك

في ذكراه.. ديفيد هربرت عشيق الليدي تشارتلي الذى عاش حياة عاصفة

صفحتنا ع الفيس بوك